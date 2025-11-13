Цивинский отметил, что Бюро переходит от формального досудебного расследования к практикам, которые применяют европейские правоохранительные органы - фокус на поиске и изъятии активов.

Бюро экономической безопасности формирует новую модель работы - от аналитики и финансовой разведки до построения национальной экономической информационной системы.

Об этом директор БЭБ Александр Цивинский рассказал в интервью "Украинской правде", обозначив ключевые приоритеты и изменения, которые должны превратить институт в орган нового поколения.

Финансовые расследования - новый стандарт БЭБ

"Мы работаем над тем, чтобы не только привлечь лицо к ответственности, но и найти те средства, которые у него оказались, возможно, выведены за границу, их арестовать и обеспечить возвращение в бюджет", - сказал он.

По его словам, такой подход будет масштабирован на ключевые направления: акциз, контрабанду, "игорку", минимизацию налогов и теневые схемы.

Такая модель финансовых расследований соответствует стандартам ЕС и ОЭСР и позволяет влиять на экономические стимулы преступников, лишая их незаконно накопленных активов.

Единая финансово-экономическая информационная система страны

Цивинский также заявил, что в 2026 году БЭБ планирует запустить уникальную национальную информационную платформу.

"Это чрезвычайно важная история, которая должна консолидировать всю финансово-экономическую информацию в стране. Такой системы не существует даже во многих европейских странах", - пояснил директор.

Система позволит видеть транзакции, структуры собственности, цепи экспорта-импорта, риски уклонения от налогов, а также моделировать самые опасные финансовые схемы.

Для этого Бюро будет набирать ІТ-специалистов, но реализацию затрудняет отсутствие бронирования части специалистов, которых могут мобилизовать.

Приоритеты БЭБ: от акциза до "игорки" и теневых зарплат

Цивинский также четко очертил направления, которые Бюро определяет главными.

"Акциз, экспортно-импортные операции, контрабанда, бюджет, так называемая "игорка", уклонение от уплаты налогов, "дропы" и зарплаты в конвертах", - добавил он.

Директор БЭБ подчеркивает: фокус смещается от "мелких эпизодов" к сложным системным нарушениям и организованным схемам, которые создают миллиардные потери для государства.