Астролог Влад Росс назвал главное условие для завершения войны в Украине. Без этого "никакого затишья не будет", заявил он в комментарии УНИАН.

"Я имею в виду смену премьер-министра Мишустина и Путина… Пока этого не произойдет, никакого затишья на войне не будет. Мало того, в России может быть объявлена всеобщая мобилизация в период февраля-марта 2026-го года. То есть, условие только одно - смена власти в Москве. Тогда может что-то измениться", - заявил он.

При этом астролог назвал астрологическое событие, которое в истории не раз совпадало с кардинальными изменениями в РФ.

"Будем надеяться на соединение Сатурна и Нептуна. Очень часто, когда они соединяются, происходит переворот в России. И такое бывает раз в 36 лет. Есть четкие конкретные циклы. Вот сейчас они будут в феврале соединяться. Ждем переворота в Московской Федерации", - сказал Росс.

Оценивая шансы такого развития событий, он добавил:

"Каждый раз, как только происходит это соединение, совершенно новый курс партии там определяется, людей, находящихся у власти… У них намечается оттепель, свержение путинского олигархического режима. И это не 50 на 50, а практически 90%, что должно так и быть".

Напомним, ранее Влад Росс сделал новый прогноз, когда закончится война в Украине, и предупредил о блэкауте.

