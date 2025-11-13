Екатерина рассказала о новом этапе в их отношениях.

Жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, рассказала, что они решили заменить свои обручальные кольца. Блогерша назвала причину внезапных изменений.

Девушка рассказала об обновлении в своем блоге в Instagram. Она призналась, что на самом деле в их отношениях с Владимиром все в порядке. Впрочем, они захотели улучшить вид своих обручальных колец.

По словам Екатерины, у мужа было традиционное кольцо, которое они решили со временем усовершенствовать. Блогерша раскрыла, что планируют с мужем обвенчаться - это и стало дополнительной причиной для покупки новых колец. Пара уже запланировала событие на следующую весну.

"Забрали новые обручальные кольца. Вове решили обновить, потому что у него самое простое. А мне за компанию. Приурочили это к венчанию, которое планируем весной. Мне только дай повод придумать для подарка, вы же знаете", - с юмором написала она.

Девушка уже похвасталась собственным аксессуаром, отметив, что все бриллианты - натуральные, а самый большой из них - от известного ювелирного бренда Tiffany. Обновленный перстень Владимира пара пока не демонстрирует.

"Идут мне бриллианты", - подписала кадр Катя.

К слову, недавно Екатерина Остапчук рассказала, действительно ли начала встречаться с Владимиром, когда тот был женатым.

