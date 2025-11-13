Команда нардепа Петра Порошенко массово размещает публикации в СМИ, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, которая привела к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Таким образом, у политика пытаются "отбелить" его накануне Дня Достоинства и Свободы, - заявил политический эксперт Валентин Гладких.

"Член фракции в ВР и член СДПУ(о) Медведчука, критик "агрессивного блока НАТО", соучредитель того, что стало "Партией регионов", министр в правительстве Азарова при президентстве Януковича, крепкий хозяйственник и сторонник Харьковских соглашений, пономарь Московского патриархата и защитник прав "русскоязычных" - Петр Порошенко ушел в тяжелый антикриз. Его порохоферма крутит по всем сетям видео под условным названием: "Петр никогда не целовал руки Януковичу, никогда не работал у Азарова, к Партии регионов не имеет никакого отношения", - отмечает Валентин Гладких.

Эксперт подчеркивает, что такая активность не случайна — команда Порошенко каждый год пытается скрыть прошлое Порошенко, связанное с Януковичем, Медведчуком и Партией регионов именно накануне 21 ноября, когда общество вспоминает события Революции Достоинства.

"Каждый год участники Революции Достоинства ломают все попытки "сивочолого" попиариться на Небесной сотне. Они напоминают Порошенко, что именно он стоял у истоков партии, которая довела страну до двух революций и которая, в итоге, привела войну в Украину", — отметил Гладких.

По мнению эксперта, такие действия команды Порошенко призваны стереть из памяти украинцев его роль в старой пророссийской системе, которую выстраивал Янукович в Украине.

"Конечно, Порошенко не дружил с Януковичем. Он служил ему. Верой и правдой в его пророссийском правительстве — был там министром экономического развития и торговли, а также министром экономики. Вместе с Медведчуком отвечали за связи с россией. Именно из-за Порошенко Украина долго не могла вырваться из российских кровавых объятий", — напомнил Гладких.

Эксперт подытожил, что попытки "переписать историю" не сотрут фактов — Порошенко оставался частью той политической вертикали, которая строила зависимость Украины от Москвы.

