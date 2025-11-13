Рассказываем, о чем говорит монетка в ручке двери авто и что стоит сделать при такой находке.

Существует множество способов угона автомобиля, а потому водителям всегда стоит учитывать зоны риска и не терять бдительности. В осенне-зимний период очень популярна схема с монетой.

В это время года быстро темнеет и водители не всегда дотошно осматривают все части своей машины, а потому легко могут пропустить такой мелкий элемент.

Мы разобрались, зачем кладут монетку на ручку двери и как это работает.

Что означает монета в ручке двери автомобиля

Непосвященные могут подумать, что монетка была оставлена водителем или пассажиром, но на самом деле - это уловка угонщиков. При этом злоумышленник точно знает, как срабатывают замки конкретной машины. Опытный преступник никогда не рискнет идти на угон, если не будет уверен в успехе своего дела.

Не стоит сомневаться в том, что значит монета в дверной ручке машины. Это сигнализирует о том, что авто попало в прицел мошенников. Вероятно, в ближайшее время злоумышленник попытается украсть саму машину или то, что находится в салоне.

Популярным местом для проворачивания этого преступного трюка является парковка перед работой автовладельца. В этом случае у угонщика будет много времени, чтоб установить монету, а на следующий день машину, готовую к ограблению, можно легко найти.

Зачем кладут монетку на ручку двери - как работает прием

Как известно, при включении сигнализации или блокировке замка фиксатор входит в паз на несколько миллиметров.

Если в этот момент потянуть ручку на себя, то глубина станет меньше, поскольку толкатель будет мешать стопору входить в паз полностью. С течением времени механизм изнашивается и замок может даже утратить способность полностью закрываться. Когда он становится неисправным, дверь можно будет открыть просто сильно потянув ручку.

Бытует мнение, что если ручка будет заблокирована монетой, то во время включения сигнализации или закрытия авто, фиксатор не сможет нормально войти в паз. Вот зачем подкладывают монеты в машину преступники.

В то же время на эту тему существует много споров. В сети некоторые водители рассказывали, что при попытке вставить так монету у них срабатывала сигнализация. Из-за этого возникают сомнения, действительно ли на практике это может помочь угонщику.

Однако, не стоит терять бдительность. Если кто-то подложил монету, значит он хочет обокрасть или угнать машину. Это повод задуматься, проверить замки своего авто у мастера и провести своевременный ремонт, в случае необходимости. Также можно установить камеру или дополнительную сигнализацию.

