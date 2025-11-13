Осадков в столице не будет.

В пятницу, 14 ноября, в Киеве станет на несколько градусов теплее, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +4°, а днем воздух прогреется до +10°. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер подует с юго-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 747-749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Тернополе 14 ноября ночью будет +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.

В Одессе 14 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +3°, днем +8°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +3°, днем +9°.

