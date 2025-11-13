Вениславский считает, что новый механизм заработает не раньше 2026 года.

Министерство обороны Украины разработало модель заключения новых мотивационных контрактов для военнослужащих, которые очень привлекательны для подписания.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН народный депутат Украины от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что сегодня представители Минобороны на совещании в комитете рассказали о наработках по контрактам.

Видео дня

По его словам, контракты предусмотрено заключать на срок от 1 до 5 лет.

"Заключение контрактов от 2 и более лет позволяет после окончания получить отсрочку от призыва на год. Предусмотрено также увеличение на определенную сумму, которая еще обсуждается, дополнительных выплат военнослужащим, а также разовой выплаты при заключении контракта. Первый год будет фиксированная сумма плюс ежемесячный бонус ко всем выплатам денежного обеспечения. Эта сумма будет увеличиваться в случае заключения контракта на второй, третий и последующие годы", - рассказал Вениславский.

Он добавил, что будет единовременная выплата, которая предусматривается для мотивации за заключение контрактов и она будет разбиваться равными частями на эти 2-5 лет и в начале каждого года будет выплачиваться как бонус, а также плюс дополнительная ежемесячная выплата.

Вениславский рассказал, что в первую очередь контракты смогут заключить только те военнослужащие, которые находятся в боевых подразделениях, во вторую очередь - те, кто в подразделениях обеспечения, которые близко к фронту, а в третью - в тыловых.

"То есть не будет так, что, например, с 1 января можно будет заключить в тыловых подразделениях такие контракты", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что те, кто имеет контракт, сможет его разорвать и заключить новый на новых условиях с дополнительными бонусами и выплатами.

"Идея хорошая, но главное, чтобы был финансовый ресурс, чтобы мы обеспечили реализацию идеи на практике, потому что речь идет о достаточно больших объемах дополнительного финансирования на сектор безопасности и обороны", - отметил Вениславский.

Он отказался называть суммы по контрактам, которые сегодня обсуждаются, но заверил, что это будет "хорошим мотивационным пакетом, что позволит многим подумать, что стоит заключить на 100%".

Вениславский сказал, что есть необходимость внесения изменений в некоторые законы, в частности, предусмотреть возможность разрыва существующих контрактов для заключения новых.

"Этого мы не предусмотрели, потому что военное положение. Этот нюанс надо будет урегулировать. Мы это сделаем", - добавил он.

Вениславский считает, что в этом году введение новых контрактов маловероятно, потому что нужен финансовый ресурс.

"Министерство обороны подало в бюджетном запросе на следующий год, в том числе финансирование этих контрактов, а теперь ожидаем, что Минфин и правительство в целом этот ресурс найдет, покажет источники Верховной Раде и мы будем голосовать за принятие этих решений", - подчеркнул нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР отмечал, что набор военнослужащих по контракту - это единственный правильный путь для пополнения рядов Сил обороны Украины.

По его словам, это сигнал, что наше государство начинает мыслить не мобилизацией, а профессиональной армией. Когда люди туда будут идти мотивированные и будет модель армии не по повестке, а по выбору.

Швыдкий отметил, что очень важно, что будут четко определены сроки службы.

Вас также могут заинтересовать новости: