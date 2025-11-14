Prime Video выпустил официальный трейлер второго сезона сериала "Фоллаут", премьера которого запланирована на 17 декабря.
Как сообщает Collider, "Фоллаут" вполне претендует на звание "лучшей адаптации видеоигр всех времен" и второй сезон должен еще улучшить позиции сериала. Совсем скоро начнутся новые приключения любимых героев. На экраны вернутся Элла Пернелл в роли Люси Маклин - жительницы "Хранилища 33", Аарон Мотен в роли Максимуса - оруженосца "Братства Стали" и Уолтон Хоггинс, как Гуль.
Сюжет разворачивается через 200 лет после ядерной войны 2077 года, которая уничтожила большую часть человечества, а то общество, которое осталось - полностью разобщено. Действие сериала традиционно происходит в опустошенной постапокалиптической Америке, впрочем, во втором сезоне появится ключевая локация из игры Fallout - Нью-Вегас.
Зрителей ожидает уже привычный хаос, но создатели обещают определенные сюрпризы в новых эпизодах. Известно, что второй сезон не будет полноценной адаптацией событий игры Fallout: New Vegas. Вместо этого это будет продолжение независимой истории, которая началась в первом сезоне.
Фоллаут 2 сезон - трейлер
Премьера первого эпизода состоится 17 декабря. Стоит отметить, что новые серии будут выходить еженедельно до финала второго сезона, который запланирован на 4 февраля.
