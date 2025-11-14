Известна дата премьеры новых серий.

Prime Video выпустил официальный трейлер второго сезона сериала "Фоллаут", премьера которого запланирована на 17 декабря.

Как сообщает Collider, "Фоллаут" вполне претендует на звание "лучшей адаптации видеоигр всех времен" и второй сезон должен еще улучшить позиции сериала. Совсем скоро начнутся новые приключения любимых героев. На экраны вернутся Элла Пернелл в роли Люси Маклин - жительницы "Хранилища 33", Аарон Мотен в роли Максимуса - оруженосца "Братства Стали" и Уолтон Хоггинс, как Гуль.

Сюжет разворачивается через 200 лет после ядерной войны 2077 года, которая уничтожила большую часть человечества, а то общество, которое осталось - полностью разобщено. Действие сериала традиционно происходит в опустошенной постапокалиптической Америке, впрочем, во втором сезоне появится ключевая локация из игры Fallout - Нью-Вегас.

Зрителей ожидает уже привычный хаос, но создатели обещают определенные сюрпризы в новых эпизодах. Известно, что второй сезон не будет полноценной адаптацией событий игры Fallout: New Vegas. Вместо этого это будет продолжение независимой истории, которая началась в первом сезоне.

Фоллаут 2 сезон - трейлер

Премьера первого эпизода состоится 17 декабря. Стоит отметить, что новые серии будут выходить еженедельно до финала второго сезона, который запланирован на 4 февраля.

