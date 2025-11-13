Истомин опроверг распространенные слухи о том, что якобы отдельные заведения могут "заказывать" ТЦК для проверок.

Отсутствие жилья не освобождает от мобилизации - бездомные являются такими же гражданами Украины как и другие. В то же время, как пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин "Главкому", областные центры комплектования не занимаются непосредственно мобилизацией, а выполняют прежде всего управленческие функции - координируют работу подчиненных подразделений, собирают информацию о выполнении задач и распределяют нагрузку между районами.

Комментируя вопрос о возможной мобилизации бездомных, Истомин отметил, что закон четко определяет условия, при которых граждане подлежат мобилизации. Это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, годные или ограниченно годные по состоянию здоровья. Исключения составляют лишь те, кто имеет законные основания для отсрочки.

Он подтвердил, что отсутствие постоянного места жительства не является основанием для освобождения от мобилизации, ведь бездомный также является гражданином Украины и подлежит призыву на общих основаниях.

Видео дня

"Если бы отсутствие жилья освобождало от мобилизации, половина уклонистов уже продала бы свои квартиры и "переехала на улицу". В законе такого исключения просто нет", - объяснил Истомин.

Спикер опроверг распространенные слухи о том, что якобы отдельные заведения могут "заказывать" ТЦК для проверок. По его словам, подобные случаи ему неизвестны, а все действия происходят планомерно: сегодня проверяют один объект, завтра другой.

"Я не слышал такого, что ТЦК "заказывают" или что начальник может "злобно" выбрать какое-то заведение и ежедневно туда ходить. Все происходит планомерно - сегодня проверяют один объект, завтра другой. Если видят, что где-то, например, в спортзалах, оповещение неэффективно, - такие локации просто исключают из маршрута, чтобы не тратить ресурс зря", - заявил военный.

По его словам, решение о том, где именно будут работать группы оповещения, принимают начальники районных или городских ТЦК. Они имеют перечень предприятий и учреждений в своей зоне ответственности и самостоятельно определяют, где проводить проверку документов. Это могут быть парки, спортивные комплексы или другие людные места.

Истомин отметил, что так называемые "рейды" не следует воспринимать буквально - речь идет о плановой работе групп оповещения, которые действуют совместно с полицией. Каждая такая группа получает задание и маршрут и проверяет наличие военно-учетных документов у граждан. Если документов нет, полиция имеет право провести административное задержание, а в случаях, когда человек находится в розыске, его сразу доставляют в ТЦК. Он подчеркнул, что это не уголовная процедура, а обычный административный порядок для составления протокола о правонарушении.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что вскоре в Украине должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям.

При таких условиях соответствующие службы, включая ТЦК и СП, будут иметь доступ только к той информации, которая нужна для их работы. Тимочко привел пример: работник военкомата собирается отправить повестку, а система сразу предупреждает, что в реестре актов гражданского состояния есть сведения о смерти этого человека.

Бывает, определенный человек много лет не живет в Украине, имеет инвалидность, статус отца многодетной семьи и тому подобное. Тогда представитель ТЦК сразу видит, что повестка не нужна.

Вас также могут заинтересовать новости: