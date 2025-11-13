От запрета никотиновых пакетиков бюджет может потерять 800 млн грн только за 2025 год, - Минфин

Министерство финансов Украины сообщило, что госбюджет может потерять 800 млн гривен налоговых поступлений в условиях 2025 года из-за принятия законопроекта №14110 о запрете никотиновых подушечек.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кабинета Министров Украины.

Основанием для такой оценки стал законопроект №14110, который предусматривает запрет в Украине категории никотиновых подушечек (саше, пакетиков, паучей). Одной из инициаторов законопроекта стала народный депутат Марьяна Безуглая.

Сейчас этот законопроект проходит обработку в комитете, во время которого правительство должно предоставить свою оценку инициативе. В частности, Министерство финансов согласно Бюджетному кодексу должно оценить влияние законопроекта на показатели государственного бюджета.

"Реализация акта может привести к потерям поступлений акцизного налога и НДС в общий фонд государственного бюджета в сумме около 0,8 млрд грн в расчете на год (в условиях 2025 года)", - сообщает в своем экспертном заключении Минфин.

Во время слушания законопроекта на заседании Комитета по вопросам здоровья нации также обсуждали риск того, что полный запрет может привести к переходу рынка в тень, а следовательно и к потере акцизных поступлений. По результатам заседания участники договорились разработать согласованный компромиссный законопроект, который учтет предложения всех сторон.

"По моему мнению, в финальном документе следует учесть позицию военных. Наши защитники на передовой часто не могут курить сигареты из соображений безопасности, и для них паучи являются альтернативой. Поэтому, считаю, что на время военного положения запреты или ограничения на употребление таких изделий не должны касаться военных", - отметил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По состоянию на сейчас авторы законопроекта не предоставили предложений по покрытию возможных потерь бюджета. Хотя, согласно Бюджетному кодексу Украины, если принятие законопроекта приведет к потерям бюджета, инициатор обязан подать предложения по сокращению расходов или предоставить источники дополнительных денежных поступлений для достижения сбалансированности бюджета.

Напомним, что ранее похожий запрет приняли в отношении продажи электронных сигарет со вкусами, отличными от табачного. Соответствующий закон вступил в силу с 11 июля 2024 года. Это привело к росту доли нелегального рынка электронных сигарет до 93,6%, согласно данным исследования Kantar. Потери госбюджета по разным оценкам составляют от 5 до 7.5 млрд грн ежегодно.