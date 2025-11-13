Бойцы ударили по объекту ночью 13 ноября.

Украинские военные уничтожили базу хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму в районе населенного пункта Кировское. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр".

Командующий подчеркнул, что они являются носителями авиабомб и ракет "воздух-земля", висят в воздухе до 24 часов на высоте до 7500 метров, имеют размах крыльев 16,3 метра.

По его словам, бойцы подразделения "Птицы Мадяра" нанесли удар по базе ночью 13 ноября.

"Подразделение Топот 414 бригады Птиц Мадяра сбил такого попугая в воздухе 13 сентября 2025, ИИ с гуглом в помощь. Сегодня ночью Птицы 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) поклевали наконец и логово", - отметил "Мадяр".

Другие попадания Сил обороны по вражеским объектам

Как сообщал УНИАН, 13 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Применили в том числе и ракеты "Фламинго".

Отмечалось, что в Крыму есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: