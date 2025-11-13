Связанную с ней арт-галерею обвиняют в продаже картины россиянину.

Арт-галерея Hauser & Wirth, с которой сотрудничает принцесса Евгения (внучка покойной королевы Елизаветы II и дочь принца Эндрю) оказалась в центре громкого скандала.

Как пишет The Times, британские налоговики выдвинули ей обвинения в нарушении санкций, якобы из-за продажи картины российскому коллекционеру после введения ограничений против Москвы. По данным следствия, между апрелем и декабрем 2022 года галерея продала произведение американского художника Джорджа Кондо "Escape from Humanity" связанному с Россией лицу. В то время в Британии уже действовал запрет на экспорт предметов роскоши в РФ.

Евгения, которая не является действующей представительницей королевского двора, с 2015 года сотрудничает с Hauser & Wirth как директор по художественным проектам. В то же время наблюдательной роли в лондонском совете компании она не имеет, и пока нет никаких доказательств, что принцесса была непосредственно вовлечена в возможное нарушение.

По информации издания, покупателем оказался московский коллекционер Александр Попов, который вместе с женой возглавляет Popov Foundation. Сам Попов не находится под санкциями, и его не обвиняют в неправомерных действиях. Hauser & Wirth заявила, что категорически отрицает обвинения и намерена подать заявление о невиновности:

Слушание в Вестминстерском суде состоялось на этой неделе, дело передано в Коронный суд Саутварка, где предварительное заседание назначено на 16 декабря.

Как известно, принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю и Сары Фергюсон. Она родилась 23 марта 1990 года, является племянницей короля Чарльза III и занимает место в очереди на британский престол (сейчас - примерно 12-е). Как сообщал УНИАН, недавно ее отца лишили титула.

