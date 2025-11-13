Актриса исполнила песню "Край".

59-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила подписчиков акапельным пением известной всем украинцам песни.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с отдыха в Яремче, куда после спектакля приехала вместе со своей 23-летней дочерью Анной Борисюк. Сумская насладилась пейзажами и спела песню композитора и поэта Николая Мозгового "Край":

"После спектакля в Рахове заехали на Поляну любви в родном Яремче! Помечтали, вдохнули силу Карпат, перезагрузились! Не передать словами, какая красота вокруг...".

Подписчики Сумской высоко оценили ее пение, а также сделали ей множество комплиментов:

"Несколько раз пересмотрела. Оля, вы молодец. Среди всего, что сейчас несется, самой захотелось в Карпаты! Просто вдохнуть другую жизнь!".

"Невероятно красивая наша Ольга".

"Оля, вы красиво поете!".

"Супер! Карпаты лечат душу".

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась с подписчиками своими детскими фотографиями.

Вас также могут заинтересовать новости: