По словам эксперта, без ссор не обойтись.

Многие пары говорят, что никогда не ссорятся, однако это скорее сигнал опасности, чем доказательство гармонии. Часто отсутствие конфликтов означает, что кто-то просто сдерживает эмоции или скрывает истинные чувства.

Такое мнение в колонке для Psychology Today высказал лицензированный лайф-терапевт Джон Ким. По его словам, споры в отношениях неизбежны, потому что люди разные, однако вопрос даже не в том, ссоритесь ли вы, а как именно это делаете.

Конфликты - это не угроза, а информация. Они показывают, как партнёры реагируют на стресс, какие у них триггеры и что для них действительно важно. В здоровых отношениях споры помогают лучше понять друг друга, тогда как в токсичных - разрушают доверие.

Видео дня

Автор объясняет, что раньше любая ссора с его партнершей Ванессой заканчивалась тем, что она готовилась к разрыву. Лишь со временем он понял, что за этим стоит давний страх быть брошенной. Когда он начал видеть не только реакцию, а ее причину, общение изменилось. Вместо обвинений появилась эмпатия, а вместо противостояния - попытка понять, что стоит за этим поведением.

Коуч подчеркивает, что избегание конфликтов не сохраняет отношения, а лишь защищает нас от дискомфорта. Подавленные обиды превращаются в оскорбления, недомолвки - в отчуждение, и в конце концов партнеры перестают узнавать друг друга.

Настоящая близость рождается не в тишине, а в честных разговорах, даже неприятных. Главное не разрушать, а уметь выразить свои чувства без унижения другого. Такие пары не избегают ссор, а учатся ссориться правильно, то есть брать паузу, возвращаться к разговору и оставаться рядом даже тогда, когда трудно.

Напомним, ранее семейный терапевт Фил Старк объяснил, как привычные нам ожидания способны разрушить отношения.

Вас также могут заинтересовать новости: