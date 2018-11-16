В Днепре убили бойца ВСУ

Тело военного нашли в заброшенном здании.

На днях в Днепре нашли тело военного – контрактника из Тернопольской области Руслана Романюка, который ехал в отпуск в родное село Белозерка.

41-летний житель Лановецкого района два года служил в ВСУ. Об этом сообщил в Facebook священник Алексей Филюк.

"Мужчину обнаружили мертвым в заброшенном здании Днепра. На теле и лице были некоторые повреждения, но мы не можем знать наверняка их происхождение. Сейчас проводятся экспертизы, что поможет выяснить причину смерти, однако предварительная версия – умышленное убийство", – сообщили "Сегодня" в полиции Днепропетровской области.

Предварительная причина смерти военного - механическая асфиксия (удушение), передает местный сайт "20 минут".

По информации местных сайтов, у Руслана Романюка из родных осталась только тетя. Он жил с бабушкой и дедушкой, которые умерли за несколько лет до службы.

Как сообщал УНИАН, 22 октября ночью во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.