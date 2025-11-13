Певец поднял важную тему.

Известный украинский певец Melovin, который недавно удивил сеть афишей в стиле "Холостяка", признался, почему сделал этот ход и что бы хотел изменить в формате шоу.

В Instagram артист опубликовал новое сообщение, но уже без традиционных логотипов проекта и телеканала. Он признал, что действительно нарушил авторские права, поэтому решил заменить некоторые элементы афиши. Однако, тем самым Melovin еще больше подсветил тему бисексуальности:

"Если мой шаг смог запустить более широкий разговор - значит, он был нужен. Я всегда стою на стороне свободы, равенства и права человека быть собой без страха. Да, я нарушил права на интеллектуальную собственность. Арестуйте меня. Уважение к разным историям - это не про шоу-бизнес. Это о человечности. И я всегда буду это поддерживать".

Певец уверен, что создатели украинской адаптации популярного шоу должны несколько пересмотреть формат и сделать бисексуальный сезон, где за сердце главного героя будут бороться и девушки, и парни. По его словам, общество уже готово к подобным изменениям, о чем свидетельствовали результаты его опроса.

"Как первый кто публично признался в бисексуальности, чтобы не обманывать поклонников и самого себя, пройдя путь преследований и угроз, я давно вижу, насколько нашему обществу не хватает честных разговоров об идентичности, выборе и свободе быть собой. Тема бисексуальности - это не о хайпе, не о провокации и не о рекламном ходе. Это о тысячах людей рядом, которые ежедневно боятся сказать правду даже самым близким. Когда я сделал этот постер, моя цель была не использовать чей-то бренд, а обратить внимание на тех, кого у нас часто не хотят замечать", - написал артист.

