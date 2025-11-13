Курс гривны к евро установлен на уровне 48,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро пятница также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,88 гривны за один евро, то есть гривна потеряла сразу 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,04/42,07 грн/долл., а евро - 48,84/48,85 грн/евро, говорится на сайте Минфина.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,23 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 49,05 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,63 гривны, а евро - по курсу 48,05 гривны за единицу иностранной валюты.

На следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро. Как отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, по крайней мере половина свободных средств, полученных гражданами в виде премий или бюджетных выплат, попадет на валютный рынок, что создает стабильный, хотя и не чрезмерный спрос.

