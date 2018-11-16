В Киеве облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей - СМИ
14:16, 16 ноября 2018Происшествия
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Нападение, как утверждается, произошло на выходе из отеля Hilton в Киеве.
Главу ВККС Козьякова облили зеленкой неизвестные / фото УНИАН
В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.
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Как сообщает "Судебно-юридическая газета", сегодня около 13.00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные лица напали на Козьякова.
Один из нападавших, как утверждается, плеснул в лицо председателю комиссии зеленкой, а второй плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.
В августе Сергей Козьяков сообщал, что за последние три с половиной года количество судей в Украине уменьшилось более чем на треть.
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