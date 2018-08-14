Количество судей в Украине уменьшилось более чем на треть - глава ВККС

После введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования по собственному желанию уволились более 1,5 тысячи судей.

За последние три с половиной года количество судей в Украине уменьшилось на 3,2 тысячи.

Об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает Громадське.

В частности после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования по собственному желанию уволились более 1,5 тысячи судей.

По его словам, когда начал работу новый состав ВККС - три с половиной года назад - в Украине работали около 9 тысяч судей, а сейчас их количество уменьшилось до 5,8 тысяч.

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"Потому что у нас требования были людей и политиков, чтобы провести реформу серьезную из двух составляющих - это очищение и обновление. К сожалению, очистка происходит намного быстрее, чем обновление", - отметил Козьяков.

Он рассказал, что в 2016 году совместно с Национальным антикоррупционным бюро ВККС начало процедуру первичного квалификационного оценивания.

"В прямом эфире фактически задавали много неприятных вопросов о доходах и так далее. Всего 350 судей оценили мы сначала, а в последующие четыре месяца уволились по собственному желанию более 1,5 тысячи судей", - рассказал глава ВККС.

Также Козьяков напомнил, что тогда появились электронные декларации, "из которых можно было многое узнать".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 июля квалификационное оценивания ВККС завершено в отношении 1385 судей местных и апелляционных судов. По результатам оценки 17%, или 238 судей, уже уволены или подлежат увольнению.

В ВККС напомнили, что квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введены в рамках судебной реформы для всех судей Украины. Он предназначен для трех групп судей в количестве 5157 человек. Судей оценивают по критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.