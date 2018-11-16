Под Киевом произошло масштабное ДТП при участии фур (видео)
10:31, 16 ноября 2018Происшествия
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Авария произошла вблизи села Калиновка Васильковского района.
Данных про жертв и пострадавших на данный момент нет / УНИАН
На броварской окружной дороге около села Калиновка Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием фур. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
"Просто жесть! Масштабное ДТП произошло на броварской окружной дороге, вблизи села Калиновка. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Данных про жертв и пострадавших на данный момент нет.
Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибло три человека.
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