Под Киевом произошло масштабное ДТП при участии фур (видео)

Авария произошла вблизи села Калиновка Васильковского района.

На броварской окружной дороге около села Калиновка Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием фур. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

"Просто жесть! Масштабное ДТП произошло на броварской окружной дороге, вблизи села Калиновка. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Данных про жертв и пострадавших на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибло три человека.