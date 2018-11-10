В Ривненской области при столкновении грузовика с микроавтобусом погибло три человека (видео)

Виновника ДТП, в результате которого погибло три человека, патрульные ранее трижды останавливали пьяным.

В Ривненской области в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибло три человека.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Пустоиванное.

По предварительной информации правоохранителей, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, а также спасатели.

Кроме того сообщается, что водителя-виновника ДТП патрульные ранее трижды останавливали пьяным. На водителя микроавтобуса, который по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом, погиб с двумя пассажирами - супругами ровенчан, в течение этого года патрульные трижды составляли административные материалы за управление автомобилем в нетрезвом виде.

От столкновения с микроавтобусом цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник, водитель бензовоза получил перелом ноги и многочисленные ушибы. Сейчас он находится в больнице.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.