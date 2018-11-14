В Запорожье задержали банду вымогателей, которую организовал полицейский (фото, видео)

Злоумышленники создали сайт «знакомств», через который вымогали средства с клиентов, интересующихся интимными услугами. Сумма «откупа» составляла от 2 до 5 тыс. долларов.

В Запорожье сотрудники СБУ задержали членов преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области.

Оперативники установили, что в состав группы, которую возглавлял действующий полицейский, входили двое бывших сотрудников одного из районных отделов полиции и еще один сообщник.

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«Злоумышленники создали в социальных сетях сайт «знакомств», где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг. После проведения «встречи» полицейские задерживали «клиента» и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников. Сумма «откупа» составляла от 2 до 5 тыс. долларов»,- сообщили в УСБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 4 тыс. долл.

Вчера, 13 ноября, правоохранители задержали двух членов группировки во время получения первой части взятки в размере почти 2 тыс. долларов в гривневом эквиваленте. Позже правоохранители задержали еще двух участников группы.

Видео: Служба безпеки України

На данный момент решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.