В Хмельницком обезвредили банду рэкетиров, которые угрожали расправой за несуществующие долги

В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали людям физической расправой.

В Хмельницком сотрудники СБУ обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан.

Как сообщает пресс-центр службы безопасности Украины, операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Читайте такжеСБУ в Днепре задержала банду рэкетиров, которые ежемесячно "выбивали" деньги из предпринимателей

"В состав банды входило четверо жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у граждан", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что оперативники задокументировали факт вымогательства от местного жителя трех тысяч долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали физической расправой.

"Участников группировки задержали на одной из улиц Хмельницкого во время получения очередного "транша" в размере десяти тысяч гривень. Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили две гранаты РГД", - добавили правоохранители.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.