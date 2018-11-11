цей матеріал доступний українською

В Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто (видео)

01:32, 11 ноября 2018
Происшествия
80 0
В Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве известному певцу разбили авто (фото)

Об этом сообщает "112 Украина".

Погром происходил средь бела дня на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая № 1. Судя по видео, которое сняли очевидцы, мужчина не совсем адекватен. Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.

Владельцы пострадавших автомобилей на месте происшествия так и не появились, однако люди вызвали полицию. Правоохранители задержали дебошира. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#разбили машину