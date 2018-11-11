В Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто (видео)
01:32, 11 ноября 2018Происшествия
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Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.
В Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто / фото УНИАН
В Днепре мужчина с собакой бил палкой припаркованный Porsche Cayenne, а потом переключился на соседние автомобили.
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Об этом сообщает "112 Украина".
Погром происходил средь бела дня на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая № 1. Судя по видео, которое сняли очевидцы, мужчина не совсем адекватен. Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.
Владельцы пострадавших автомобилей на месте происшествия так и не появились, однако люди вызвали полицию. Правоохранители задержали дебошира.
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