В Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто (видео)

Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.

В Днепре мужчина с собакой бил палкой припаркованный Porsche Cayenne, а потом переключился на соседние автомобили.

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Об этом сообщает "112 Украина".

Погром происходил средь бела дня на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая № 1. Судя по видео, которое сняли очевидцы, мужчина не совсем адекватен. Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.

Владельцы пострадавших автомобилей на месте происшествия так и не появились, однако люди вызвали полицию. Правоохранители задержали дебошира.