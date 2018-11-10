В Киеве парни на Range Rover катались с оружием в салоне и показывали оголенные ягодицы (фото, видео)

По словам полицейских, водитель находился под действием наркотических веществ.

На проспекте Бажана, недалеко от станции метро «Позняки», при проверке автомобиля Range Rover, полицейские обнаружили в его салоне незарегистрированный пистолет для отстрела резиновых пуль. Водитель Range Rover вел себя неадекватно и вызвал "группу поддержки".

Полицейские остановили подозрительный автомобиль в пятницу, 9 ноября, около 22:15, сообщает "Информатор".

По словам полицейских, в машине, на момент проверки документов, находился водитель по имени Руслан и пассажир. В салоне полицейские обнаружили пневматический пистолет, который был переделан под стрельбу резиновыми пулями, калибра 9 миллиметров. Оружие не было зарегистрировано в полицейской базе. После того, как водителя и пассажира вывели из автомобиля, они позвонили своим друзьям, чтобы те "решили" вопрос. На место приехали несколько молодых людей и две девушки. Когда прибыла "группа поддержки", Руслан попытался передать ключи от машины и документы на нее, приехавшему на помощь товарищу. Однако полицейские были начеку и заковали водителя в наручники. В этот момент один из его друзей начал вести себя неадекватно и оголил ягодицы в знак протеста.

Во время следственных действий по изъятию оружия вся компания вела себя вызывающе, они демонстративно распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре. По словам полиции, водитель находился под действием наркотических веществ и успел сбросить около двух грамм каннабиса.

Также правоохранители добавили, что летом 2018 года этих людей уже задерживали. Тогда в салоне автомобиля у них находилась боевая граната.

Водителя доставили в райотдел для дачи показаний. Детали происшествия определит следствие.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Лобановского пьяный водитель с оружием и шприцами в салоне попал в ДТП.