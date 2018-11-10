Нардеп заявил, что публикует видео, чтобы снять спекуляции вокруг аварии.

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал видео с моментом столкновения грузовика с его автомобилем.

Видеозапись нардеп разместил на своей странице в Facebook.

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"Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. До фуры еще метров 100. Видно, что в моем автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, правее от которого начинается тротуар", - говорится в сообщении.

"Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - пояснил Лещенко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Окружной дороге автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился народный депутат Украины Сергей Лещенко, столкнулся с грузовиком.