Грузовик протаранил авто: нардеп Лещенко попал в ДТП (фото)

Информация о состоянии здоровья Лещенко отсутствует.

В Киеве на Окружной дороге автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился народный депутат Украины Сергей Лещенко, столкнулся с грузовиком.

Читайте такжеПод Ивано-Франковском легковушка влетела в грузовик, есть погибшие (фото)

По словам нардепа, он двигался со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы, сообщает dtp.kiev.ua.

"Остановившись на обочине, чтобы посмотреть в карту, в него на полном ходу врезался автомобиль DAF под управлением 22-летнего водителя. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, которые прибыли на место аварии, оказали ему помощь.

Информация о состоянии здоровья Лещенко отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.