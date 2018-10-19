Пассажиров поезда "Николаев-Киев" эвакуировали из-за угрозы взрыва (видео)
Взрывчатка в поезде. Во время движения поезда "Николаев-Киев" один из пассажиров начал угрожать, что взорвет вагон.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Мол, у него в рюкзаке взрывчатка. Он заперся в туалете и заявил, что с минуты на минуту раздастся взрыв.
Поезд срочно остановили, 800 человек пришлось эвакуировать из вагонов.
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Мужчину задержала полиция - взрывчатки у него не было. На всякий случай специалисты прочесали все вагоны и локомотив. Устройство, которое могло бы сдетонировать, там не обнаружили.
На вынужденной остановке поезд простоял почти три часа. Пассажиры все это время ждали снаружи.
Лжеминер сейчас в райотделе, дает объяснения. Мужчине 36 лет, он был в состоянии алкогольного опьянения. За выходку ему грозит до трех лет ограничения свободы.
Поезд прибыл в столицу с четырехчасовым опозданием.