Пять станций киевского метро закрыли из-за угрозы взрыва

Закрыты станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Неизвестные сообщили о заминировании пяти станций метро в Киеве. Пока станции закрыты для пассажиров, проводится проверка.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". В связи с мероприятием в город приехали тысячи иностранных фанатов.

Из-за этого с 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА в столице повышен уровень террористической угрозы.