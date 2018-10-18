У "керченского убийцы" Рослякова нашли еще десяток бомб и коктейль Молотова – СМИ

Жертвами нападения могли стать гораздо больше людей.

У напавшего на колледж в оккупированной Керчи студента Владислава Рослякова было еще 10 самодельных взрывных устройств и коктейль Молотова.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жертв нападения могло быть еще больше.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине.

Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.