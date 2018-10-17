"Когда погибают украинские граждане - это трагедия": Порошенко отреагировал на теракт в Керчи

Президент заявляет, что расследование дела взрыва в оккупированном городе является важным для Украины, поскольку Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане Украины.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования украинским гражданам, потерявшим детей и близких в результате взрыва в политехническом колледже в оккупированной Российской Федерацией Керчи в Крыму.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня в Керчи произошло ужасное убийство. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт по факту взрыва", - заявил глава государства.

"Расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства. И конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это не происходило - это трагедия", - подчеркнул президент.

"Выражаю соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких", - сказал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».