Число погибших при теракте в Керчи снова выросло
17:08, 17 октября 2018Происшествия
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В результате нападения на колледж в Керчи погибли 19 человек.
Колледж в Керчи, где произошло нападение / REUTERS
Количество погибших при теракте в Керчи возросло до 19 человек.
Об этом сообщают в Центре медицины катастроф, передает "Эхо Москвы". В больнице скончался один из пострадавших.
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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.
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Новость в сюжете: Теракт в Керчи