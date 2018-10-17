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Число погибших при теракте в Керчи снова выросло

17:08, 17 октября 2018
Происшествия
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Колледж в Керчи, где произошло нападение / REUTERS

Об этом сообщают в Центре медицины катастроф, передает "Эхо Москвы". В  больнице скончался один из пострадавших.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи. 

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #взрыв#Керчь