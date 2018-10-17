Число погибших при теракте в Керчи снова выросло

В результате нападения на колледж в Керчи погибли 19 человек.

Количество погибших при теракте в Керчи возросло до 19 человек.

Об этом сообщают в Центре медицины катастроф, передает "Эхо Москвы". В больнице скончался один из пострадавших.

Читайте такжеПоявилось видео первых секунд после взрыва в Керчи

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.