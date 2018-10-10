В квартиру координатора организации С14 бросили взрывное устройство - нардеп

От взрыва пострадал отец активиста, он "получил ранения ног и потерял много крови".

В Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.

Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщается, от взрыва пострадал отец активиста, он "получил ранения ног и потерял много крови".

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"Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура Serj Mazur по организации Сич было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. В больнице, потерял немало крови, ранены ноги. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет", - написал он.

Луценко отметил, что возможной версией происшествия может быть общественная активность Мазура.

"В частности, при его содействии делу Крысина был предоставлен огромный резонанс. Крысин - один из руководителей титушек во время Майдана, причастен к гибели журналиста Веремия 18 февраля. Вчера как раз совместными нашими усилиями Крысин поехал отбывать наказание в колонию", - написал Луценко.