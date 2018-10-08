"Титушку" Крысина этапируют в исправительную колонию на Донетчине (фото)

Ранее Юрий Крысин, несмотря на решение суда, отказывался ехать в Торецкую исправительную колонию №2.

Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Ну что, температура спала. Пора и на место отбывания наказания», – написала Сарган.

Ну что, температура спала.

Пора и на место отбывания наказания



Юрия Крисіна, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, этапируют из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области pic.twitter.com/ncNX8YvEBK — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 октября 2018 г.

Ранее «Титушка» Юрий Крысин, несмотря на решение суда, отказывался ехать в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

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Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело Крысина по эпизоду о противодействии участникам Евромайдана и пытках. По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушок», а также указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По этому делу также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. 3 сентября Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. В данный срок также будет зачтено время пребывания Чемеса в следственном изоляторе.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд города Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия. 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и вынес Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.

25 сентября адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе защиты на приговор Апелляционного суда Киева, который назначил наказание в виде 5 лет реального лишения свободы.