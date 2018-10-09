"Огненный гриб поднялся в небо!": жители Ични озвучили жуткие подробности ЧП (видео)

Не все жители покинули Ичню. Некоторые боятся за свое имущество.

Большинство жителей Ични в Черниговской области, где начался пожар на военном арсенале, выехали в район города Нежин.

Ночью людей разбудили сильные хлопки, вокруг все гудело, а над складами Вооруженных сил поднималось зарево. Местные жители рассказали "Обозревателю", как в панике ночью покидали свои дома.

Житель Ични Владимир проснулся в 4 утра от грохота. "Подумал дождь, гроза. Вышел на улицу, а там все грохочет, хлопки со стороны воинской части слышны, потом зарево такое. Быстрее в хату, поднял всех, схватили куртки, сели в машину и рванули на Нежин. По дороге нас чуть не накрыл снаряд, буквально за машиной метрах в 20 от нас грохнулся, такие искры, как от фейерверка разлетались, шипение. Мы неслись от него!" - рассказывает он.

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По его словам, примерно 6-8 попаданий снарядов было прямо по дворам. "Я сам не видел, но звонили знакомые и говорили, раз 6-8 снаряды уже долетали до хат, они там прямо и торчат из земли. Окна выбиты и в хатах, и в 5-этажных домах. Рамы прямо повыпадали", - отметил Владимир.

Но не все жители покинули Ичню. Некоторые боятся за свое имущество - как бы его не растащили мародеры. Правда, сейчас там уже дежурит полиция.

"Старые люди не смогли уехать, и те, у кого просто нет машины. Мои родители пожилые там остались, в машину они не влезли, и отказались ехать, мол, вы молодые спасайтесь, а мы как-то это переживем. Конечно, мы переживаем сейчас и за них, и за хату", - говорит Владимир.

Сейчас его семья находится в Нежине. Они сидят на улице возле рынка. "Супруга пошла в штаб, говорят, там всех регистрируют и предлагают жилье, где можно переночевать и отдохнуть".

Еще один житель Ични, Сергей, рассказывает, что тоже проснулся в 3.30 утра от взрывов. "Все вокруг тряслось. Мы быстро схватили документы, деньги и в машину. Выезжали двумя машинами, взяли и родителей, и бабушку, и брата с женой и тестем. Отъехали километров 20, как нас накрыло взрывной волной. И огненный гриб поднялся в небо!" - вспомнил Сергей.

"На заправках в Нежине царит хаос, люди стоят на дороге, очень много людей в самом Нежине. Мы заехали в село Кулаковци, тут у нас родственники, так остановились у них. В соцсетях пишут, что якобы сгорели два завода. Но это неправда, кто-то сеет панику. Я звонил туда, ничего не сгорело. Снаряды разлетаются, торчат из асфальта, возле хат", - делится увиденным Сергей.