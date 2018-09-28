Из поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали более 700 человек из-за угрозы взрыва

Проводится тщательная проверка поезда и прилегающей к нему территории.

Столичные правоохранители проверяют сообщение о минировании поезда "Киев-Мариуполь", эвакуированы свыше 700 пассажиров.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

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Отмечается, что в 18:42 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что на Вокзальной площади заминирован поезд сообщения "Киев-Мариуполь".

"На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров", - отмечается в сообщении.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале Единого учета территориального управления полиции.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Оболонский райсуд Киева "заминировали" во время дебатов по делу Януковича.