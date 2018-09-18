Оболонский райсуд Киева "заминировали" во время дебатов по делу Януковича (фото)

В заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о госизмене Януковича объявлен перерыв до 14:00.

В Оболонский райсуд Киева, где продолжаются прения по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены, поступило анонимное сообщение о заминировании здания суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он также объявил перерыв в заседании до 14.00.

В настоящее время работники и посетители суда покинули здание.

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Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года Коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.

16 августа 2018 года на судебных прениях прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

13 сентября на судебных прениях государственный адвокат Юрий Рябовол заявил, что следствие не доказало вину экс-президента и попросил суд оправдать его.