В Одессе неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета

Пожар произошел во дворе частного жилого дома, где проживает депутат.

В Одессе ночью 26 сентября неизвестные подожгли автомобиль марки Toyota, принадлежащий депутату Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Скорик (фракция «Оппозиционный блок»).

По его данным, пожар произошел примерно в 3.00 во дворе частного жилого дома, где проживает депутат.

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«Сожгли машину нашему коллеге депутату Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику», - написал Скорик, добавив, что представители политсилы намерены обратиться к начальнику регионального главка Нацполиции Дмитрию Головину и прокурору Одесской области Олегу Жученко с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

Финик в настоящее время является старшим партнером в ООО «Адвокатская контора «Наши люди», до 2014 года был заместителем прокурора Одесской области.

Ранее в Ривне неизвестные подожгли автомобиль депутата горсовета.