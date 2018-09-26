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В Одессе неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета

12:07, 26 сентября 2018
Происшествия
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Пожар произошел примерно в 3.00 / фото УНИАН

В Одессе ночью 26 сентября неизвестные подожгли автомобиль марки Toyota, принадлежащий депутату Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Скорик (фракция «Оппозиционный блок»).

По его данным, пожар произошел примерно в 3.00 во дворе частного жилого дома, где проживает депутат.

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«Сожгли машину нашему коллеге депутату Одесского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Владиславу Финику», - написал Скорик, добавив, что представители политсилы намерены обратиться к начальнику регионального главка Нацполиции Дмитрию Головину и прокурору Одесской области Олегу Жученко с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленников.

Финик в настоящее время является старшим партнером в ООО «Адвокатская контора «Наши люди», до 2014 года был заместителем прокурора Одесской области.

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Теги: #Одесса#депутаты#поджог