В Ривне неизвестные минувшей ночью подожгли автомобиль депутата горсовета (фото)

Удалось избежать взрыва, никто не пострадал.

В Ривне минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль депутата Ривненского городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, автомобиль Mercedes-Benz S350, принадлежащий 30-летнему депутату горсовета, был припаркован возле его дома на улице Чорновила.

«Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон и сняв клеммы с аккумулятора. В результате возгорания огнем повреждены моторный отсек, лобовое стекло и передняя панель автомобиля», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелась машина (видео)

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Из собственных источников корреспонденту УНИАН удалось выяснить, что пострадавшим является депутат Ривненского городского совета Святослав Стельмащук. На своей странице в Facebook он сообщил следующее: «Сегодня, в 1 час ночи неизвестные подожгли мой автомобиль. Спасибо за оперативную работу спасателям - никто не пострадал, однако авто восстановлению не подлежит. Все подробности позже, предварительно связываю поджог с моей политической и профессиональной деятельностью».