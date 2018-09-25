Под Николаевом скоростной поезд "Херсон-Киев" раздавил легковушку, погибли два человека (фото)

Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд.

Во вторник, 25 сентября, скоростной поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» на железнодорожном переезде протаранил автомобиль «Славуту».

Об этом сообщает местный портал «Новости-N».

Трагедия произошла на железнодорожном переезде у станции «Лоцкино». Поезд «Интерсити» «Херсон-Киев» двигался со стороны Николаева в направлении Киева.

Водитель автомобиля «Таврия» проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд возле станции «Лоцкино».

Двигавшийся на скорости около 100 км поезд протаранил «Славуту» и отбросил её на расстояние около 200 метров.

В результате ДТП погибли местные жители — водитель и пассажир автомобиля «Славута». Сам автомобиль разбит практически вдребезги, восстановлению не подлежит. После аварии

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на месте работает следственно-оперативная группа Баштанского райотдела полиции, ждут приезда следователя следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области.

После аварии пассажирский поезд задержался примерно на час. Прибывший на место аварии дополнительный тепловоз отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в город Киев. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 10 человек.