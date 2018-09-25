В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 10 человек (фото)

Одного из пострадавших пассажиров доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости.

Утром 25 сентября в Кривом Роге маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево.

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В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Полтавской области в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев-Сумы» с молоковозом погибла женщина, еще шесть человек госпитализированы.