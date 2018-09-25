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В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 10 человек (фото)

13:57, 25 сентября 2018
Происшествия
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В Кривом Роге в результате ДТП пострадали 10 человек / фото dp.npu.gov.ua

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В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Одного из пострадавших в ДТП с маршруткой доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости / фото dp.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Полтавской области в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев-Сумы» с молоковозом погибла женщина, еще шесть человек госпитализированы.

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Теги: #Днепропетровщина#ДТП#маршрутка#Кривой Рог