В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 10 человек (фото)
13:57, 25 сентября 2018Происшествия
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Одного из пострадавших пассажиров доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости.
В Кривом Роге в результате ДТП пострадали 10 человек / фото dp.npu.gov.ua
Утром 25 сентября в Кривом Роге маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево.
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В результате аварии 10 человек получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Предварительно 10 человек получили легкие телесные повреждения, один из пассажиров доставлен в больницу с подозрением на перелом лобной кости", - говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Одного из пострадавших в ДТП с маршруткой доставили в больницу с подозрением на перелом лобной кости / фото dp.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Полтавской области в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев-Сумы» с молоковозом погибла женщина, еще шесть человек госпитализированы.
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