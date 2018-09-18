Пьяный херсонец протаранил российский танкер (фото)

В результате инцидента владелец лодки получил множественные травмы. Он был госпитализирован.

Украинец на моторной лодке "Крым" протаранил российский танкер "Механик Погодин", который был арестован в Херсонском порту.

Об этом сообщает местное издание "Новый день".

По его информации, 38-летний херсонец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил в темноте судно.

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Борт из прочного металла поврежден не был, а лодку отбросило на бетонный причал, и порядком помяло. Тем не менее, ее 38-летний владелец выжил, но с проломленной головой, рваной раной на затылке, и множественными ушибами по всему телу. С места аварии его перевезли в областную клиническую больницу.

В результате инцидента владелец лодки получил множественные травмы. Он был госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, в Харькове пьяный водитель устроил ДТП и удивил полицию неадекватным поведением.