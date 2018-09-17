В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и удивил полицию неадекватным поведением (видео)

Водитель демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере отказался.

В Харькове полицейские составили пять административных материалов на пьяного мужчину, который спровоцировал аварию в районе рынка "Барабашово".

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Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на полицию. Инцидент произошел сегодня около полудня на улице Раевской, 17/2. На месте стражи порядка обнаружили, что водитель автомобиля ВАЗ 21099 врезался в припаркованный Seat. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере отказался. Кроме того, гражданин нецензурно выражался и отказывался подчиниться требованиям полицейских.

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Кроме того, в дальнейшем выяснилось, что у водителя отсутствует полис обязательного страхования. В итоге инспекторы составили на мужчину протоколы за нарушение ПДД, вождение в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и злостное неподчинение сотрудникам полиции, а также выписали постановление за отсутствие страховки.

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