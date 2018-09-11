На Харьковщине между местными жителями и неизвестными в балаклавах произошла драка со стрельбой, пострадал полицейский (фото)

По данным полиции, группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Им помешали местные жители. Во время драки были применены травматическое оружие и газовый баллончик.

В Харьковской области во время драки между местными жителями и группой неустановленных лиц пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы «102» сегодня в 13:25.

Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.

В то же время, пользователи социальных сетей сообщают, что драка произошла между рейдерами, которые пытаются захватить местное сельхозпредприятие, и местными жителями.

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