В Днепре мужчина в маршрутке разбил нос полицейскому

Задержанному грозит уголовная ответственность

10 сентября, приблизительно в 8:10, на линию «102» позвонила женщина, которая рассказала, что вместе с ней в маршрутке №27, в районе площади Старомостовой, едет мужчина с гранатой. Женщина также утверждала, что мужчина угрожает пассажирам автобуса.

На место немедленно прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Об этом сообщает Информатор с места события.

Когда инспекторы прибыли на место, маршрутка стояла в тупике. Подозреваемый мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес патрульных. Одними словами он не ограничился и ударил по лицу одного из полицейских. Правоохранители задержали агрессивного мужчину и доставили его в городское отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

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Стоит отметить, что гранаты у мужчины при себе не оказалось, а звонившая женщина отказалась давать пояснения полицейским. Задержанному грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 345 Уголовного Кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).