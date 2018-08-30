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Трагедия на украинском курорте: найдено тело мальчика, который утонул 24 августа во время шторма

11:07, 30 августа 2018
Происшествия
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Трагедия произошла в Кирилловке / фото kirillovka.ks.ua

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.

24 августа в курортном поселке Кирилловка 8-летний мальчик вместе со своим братом в шторм пошел купаться. Через некоторое время на берег вышел только один из братьев, 8-летний мальчик исчез в воде.

Вчера вечером, 29 августа, на берегу острова Бирючего, на расстоянии примерно 7 км в сторону Геническа, тело мальчика было найдено и отправлено на экспертизу.

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Теги: #Кирилловка