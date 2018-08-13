В курортной Кирилловке отдыхающие нашли тело третьего за два дня утопленника

Юноша утонул 9 августа во время шторма, поиски его тела продолжались несколько дней.

В минувшие выходные отдыхающие нашли тело трагически погибшего парня, поиски которого вели спасатели с 9 августа. Тело 16-летнего молодого человека было обнаружено между островами Бирючий и Степком.

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Как передают Местные вести, 9 августа молодой человек и девушка во время шторма пошли купаться. По словам очевидцев, молодые люди отошли от берега на 30 метров и исчезли из виду. Через некоторое время отдыхающие заметили девушку и вытащили ее на берег. Парня спасти не удалось. Поиски тела были усложнены штормовой погодой.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Кирилловке отдыхающие нашли и достали из воды тела двух утопленников - 24-летнего и 53-летнего мужчин.