На Кировоградщине ветер занес воздушный шар на деревья вместе с людьми (фото, видео)
В Знаменке Кировоградской области произошла авария воздушного шара.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на читателя и очевидца событий.
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По его словам, это произошло в воскресенье, 5 августа, около 21.00, на местном стадионе во время празднования Дня города.
"Порывом ветра оторвало воздушный шар от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат", - рассказал он.
На месте происшествия работают спасатели, снимают людей. Есть ли пострадавшие - неизвестно.
Накануне управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области предупреждало, что к концу дня 5 августа в Кропивницком и местами по области ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/сек.