В Первомайске фура сбила пешехода на тротуаре и снесла жилой дом (фото, видео)

В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.

Утром во вторник, 31 июля, на ул. Киевской в Первомайске седельный тягач Renault с полуприцепом выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода и врезался в жилой дом.

Ою этом сообщает «Новости N».

«Рено» с грузом комплектующих для металлопластиковых окон ехал по ул. Киевской в направлении центра города. На спуске, возле автозаправки, водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, попутно снеся несколько билбордов.

В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.

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Дом, в который врезался автомобиль, частично разрушен — на него и высыпался груз из полуприцепа. Есть ли внутри дома люди — пока не известно.

Водитель с травмами госпитализирован в Первомайскую районную больницу.

Движение по ул. Киевской перекрыто, транспорт пускают в объезд.

На месте происшествия работает полиция и спасатели ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. В настоящее время спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить есть ли в доме люди.