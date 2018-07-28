Захват предприятия в Одессе вооруженными людьми организовал народный депутат - полиция

Сегодня утром 20 вооруженных людей попытались захватить частное предприятие «Бетон-Одесса», их задержала полиция.

Захват одесского предприятия вооруженными людьми организовал народный депутат.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк.

По его данным, в числе задержанных 20 вооруженных человек, которые попытались захватить бетонный завод, местных жителей нет. Задержанные - из Киева, Ровно, а также один гражданин РФ.

«По некоторым данным, которыми владеют сейчас правоохранители, эти противоправные действия организованы одним из депутатов Верховной Рады», - заявил Форостяк.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром 20 вооруженных людей попытались захватить частное предприятие «Бетон-Одесса». По предварительным данным, с помощью вооруженных людей заинтересованные лица пытаются решить хозяйственный спор. У мужчин, которые ворвались на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие и др.